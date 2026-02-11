Ragazzino disabile fatto scendere dal bus sotto la pioggia perché non trova l' abbonamento

Questa mattina un ragazzino disabile è stato fatto scendere da un autobus sotto la pioggia. Il bus non ha aspettato che trovasse l’abbonamento e si è allontanato senza di lui. Il ragazzino è rimasto solo alla fermata, senza assistenza, mentre la pioggia iniziava a cadere forte. La scena ha suscitato molte polemiche sui social e tra i testimoni.

È stato lasciato da solo, sotto la pioggia, alla fermata del bus mentre il mezzo gli sfilava davanti e si allontanava all'orizzonte. Un ragazzino disabile di 15 anni di Piovene Rocchette (Vicenza) è stato "punito" così per avere dimenticato l'abbonamento. O meglio, per avere detto all'autista di.

