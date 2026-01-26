Zairo Ferrante | un libro tra umanità e intelligenza artificiale

Zairo Ferrante presenta un libro che esplora il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale. A pochi giorni dal lancio, il volume si è già affermato tra i bestseller di Amazon, riflettendo l’interesse crescente verso questa innovativa dimensione che unisce poesia e tecnologia. Un’opera che invita a riflettere sulle potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale nel contesto della creatività umana.

A pochi giorni dall'uscita, il volume è già entrato nelle classifiche bestseller di Amazon, a conferma dell'interesse crescente per la nuova frontiera dell'incontro tra poesia e intelligenza artificiale. Interessante, anacronistico a suo modo, decisamente provocatorio. Un testo a due voci, un esperimento che intreccia poetica, ironia e riflessione sul linguaggio, tempi moderni e radici umane. Macchine e uomini si scontrano o si incontrano? Nella nuova opera di Zairo Ferrante, "Io che amo, raccontato da ChatGPT", l'intelligenza artificiale non è un semplice strumento, ma un co-protagonista, un commentatore a corredo di poesie.

