Festa per i 10 anni di Abruzzo magico il progetto di David Ferrante

Celebriamo i dieci anni di Abruzzo Magico, il progetto ideato dallo scrittore e sociologo David Ferrante. In questo decennio, l'iniziativa ha promosso la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze e delle tradizioni della regione. Un traguardo importante che testimonia l’impegno nel condividere l’unicità dell’Abruzzo con un pubblico sempre più vasto.

Abruzzo magico è il nome del progetto del sociologo e scrittore David Ferrante, che giunge al suo primo decennio. E per festeggiare i primi 10 anni di questa avventura, fatta di narrazione, mito, identità, ricerca e divulgazione, dedicati alle storie sommerse e alle meraviglie del folklore magico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

