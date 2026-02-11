Nome di battaglia Lia Le donne della Resistenza

La storia delle donne nella Resistenza si fa strada tra i ricordi e le testimonianze. Mentre molti pensano alle forze armate nei boschi, ci sono donne come Lia che hanno combattuto in modo diverso, con gesti silenziosi e quotidiani. Sono loro a mantenere viva la memoria di quei tempi e a dimostrare che anche nel silenzio si può fare la differenza.

Quando si parla di Resistenza, l’immaginario collettivo evoca spesso uomini armati nei boschi. Ma accanto a quella storia “ufficiale“ esiste una rete capillare di gesti silenziosi, quotidiani, spesso affidati alle donne. Ce lo ricora “ Nome di battaglia Lia “, in scena al teatro Manzoni venerdì 13, alle 21. Testo e regia di Renato Sarti con Marta Marangoni, Rossana Mola e lo stesso Sarti che rimette al centro della scena quelle figure dimenticate, con uno sguardo lucido e commosso sulla Resistenza al femminile. La produzione Teatro della Cooperativa ha avuto il patrocinio di Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Associazione Nazionale Ex Deportati, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italiano Federazione Italiana, Associazioni Partigiane, Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia Lo spettacolo è ambientato al quartiere milanese di Niguarda, che si liberò dal nazifascismo il 24 aprile 1945, un giorno prima del resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Nome di battaglia Lia“. Le donne della Resistenza Approfondimenti su Nome di battaglia Lia Lia Di Biase è la nuova delegata regionale de "Le Donne del Vino Abruzzo" Nuova nomina alla guida delle Donne del Vino in Abruzzo. Le donne della Resistenza padovana al Cinema Esperia Le donne della Resistenza padovana si sono riunite questa sera al Cinema Esperia per ricordare. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Costanza d’Altavilla – La donna che partorì per salvare un impero Ultime notizie su Nome di battaglia Lia Argomenti discussi: Febbraio al Teatro Manzoni di Monza; Il Pentagono arruola ChatGPT: l’IA diventa l’arma segreta di Trump. La partigiana Lia, una donna coraggiosaFu uccisa il 24 aprile 1945: era incinta del primo figlio. Il ricordo con un film e una serie di iniziative Fu uccisa da una raffica di mitra dei nazisti all'alba della Liberazione, il 24 aprile, ... milano.corriere.it CARLO CALZONI "TOM" 17anni Resistenza Carlo Calzoni, nome di battaglia "Tom", da Velia Calzoni; nato il 7 agosto 1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Muratore. Attivo nella 7ª brigata GAP Gianni Garibaldi, venne arrestato dalle brigate nere il 5 dicemb - facebook.com facebook

