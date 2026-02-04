Lia Di Biase è la nuova delegata regionale de Le Donne del Vino Abruzzo

Nuova nomina alla guida delle Donne del Vino in Abruzzo. Lia Di Biase, proprietaria di una cantina locale, diventa la nuova delegata regionale per i prossimi quattro anni. La sua elezione segna un cambio di passo per l’associazione nel territorio.

Cambio al vertice per la delegazione abruzzese dell’associazione nazionale Le Donne del Vino. È Lia Di Biase, titolare dell’omonima cantina, la nuova delegata regionale eletta per il quadriennio 2024–2028. Ad affiancarla nel nuovo direttivo saranno Valentina Bravi come vice delegata e Maria.🔗 Leggi su Chietitoday.it

