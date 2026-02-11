nobel committee calls on iran to free peace prize laureate mohammadi

La Norwegian Nobel Committee ha chiesto all’Iran di liberare subito Narges Mohammadi, la donna che ha vinto il Nobel per la Pace. La richiesta arriva in un momento di tensione tra la Norvegia e Teheran, con l’organismo internazionale che si impegna per la libertà dell’attivista detenuta.

OSLO, Feb 11 (Reuters) - The Norwegian Nobel Committee said on Wednesday that it had called on Iran to immediately free activist and Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi from prison. OSLO, 11 febbraio (Reuters) - Il Comitato norvegese per il Nobel ha detto mercoledì di aver chiesto all'Iran di liberare immediatamente dal carcere l'attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi.

Il Nobel Institute ha chiarito che il Premio Nobel per la Pace non può essere trasferito, condiviso o revocato, in risposta alla proposta di Machado.

La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere.

