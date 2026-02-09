Iran condannata la Nobel Mohammadi

La giornalista e attivista iraniana Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere. La decisione arriva mentre lei si trova già dietro le sbarre, e questa nuova condanna si aggiunge alle tante che ha subito nel corso degli anni. La sua famiglia e i difensori dei diritti umani sono preoccupati e chiedono che venga rispettata la sua libertà.

È arrivata come una scure, l'ennesima. Altri sei anni di carcere alla premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi da parte delle autorità giudiziarie iraniane. L'incriminazione mossa alla 53enne attivista è di «raduno» e «collusione» per attività di propaganda, una sorta di accusa di cospirazione. Alla pena si aggiunge il divieto di lasciare l'Iran per due anni e l'esilio sempre per altrettanti anni nella città di Khosf. L'ultimo arresto è avvenuto il 12 dicembre scorso. Mohammadi fu picchiata e fermata dai Pasdaran a Mashhad dove è detenuta, mentre partecipava alle esequie di Khosrow Alikordi, un noto avvocato dei diritti umani trovato morto nel suo ufficio in circostanze sospette.

