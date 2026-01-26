Sicilia | frana a Niscemi notte al Palasport per oltre 500 sfollati

Una frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni. La notte è stata trascorsa presso il Palasport Pio La Torre, mentre le autorità valutano la situazione e le necessità di assistenza. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e richiesto interventi di emergenza per garantire sicurezza e supporto ai cittadini coinvolti.

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell'area del torrente Benefizio. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. A scopo precauzionale, le autorità di Protezione Civile hanno disposto l'evacuazione delle 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, sono arrivate da Palermo centinaia di brandine per le aree di accoglienza per gli sfollati presso il Palazzetto dello Sport "Pio La Torre".

