Niscemi Schifani annuncia | Da domani rimborso di 400 euro per ogni famiglia sfollata

Il presidente della Regione Schifani ha annunciato che da domani ogni famiglia sfollata a Niscemi riceverà un rimborso tra i 400 e i 900 euro. La cifra varia in base alle ordinanze di sgombero emesse dopo la frana che ha colpito il paese. La misura mira ad aiutare le famiglie che si sono trovate senza casa a causa dell’emergenza.

(Adnkronos) – Da 400 a 900 euro a ogni nucleo familiare che ha ricevuto un'ordinanza di sgombero per la frana di Niscemi. E' il primo aiuto per chi ha dovuto lasciare casa, deciso oggi mercoledì 11 febbraio, nella riunione operativa con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. "Il mio impegno era stato sempre quello. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Niscemi Schifani Niscemi, l’annuncio di Schifani: «Da domani almeno 400 euro a ogni famiglia sfollata» Questa mattina il presidente Schifani ha annunciato che a partire da domani ogni famiglia sfollata a Niscemi riceverà almeno 400 euro. Niscemi: Regione Sicilia eroga fondi a famiglie sfollate per frana, da 400 a 600 euro. Alloggi Iacp disponibili. La Regione Sicilia ha annunciato un aiuto concreto per le famiglie sfollate a Niscemi, dopo la frana che ha colpito il paese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Schifani Argomenti discussi: Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: Da Regione mezzo miliardo per il rilancio dei territori; Emergenza maltempo e frana di Niscemi, si riunisce la cabina di regia; Niscemi, la frana che si muove ma rallenta e i soldi promessi da Schifani: come va il monitoraggio e le risposte della politica; Sicilia sotto assedio dal maltempo, Tajani annuncia aiuti straordinari: I siciliani non resteranno soli. Frana a Niscemi, in arrivo i primi aiuti economici: l’annuncio di SchifaniDopo la frana a Niscemi che ha devastato l'intera comunità sono in arrivo i primi aiuti economici alle famiglie. L'annuncio ufficiale. newsmondo.it Schifani a Niscemi: pronti da 400 a 900 euro al mese per gli affittiPALERMO – Da oggi ogni famiglia sfollata a Niscemi avrà a disposizione un contributo per l’affitto di un’abitazione una somma che varia dai 400 ai 900 euro al mese. La Regione sta lavorando nell’arco ... livesicilia.it Visita istituzionale a Niscemi dopo la frana. Il presidente Renato Schifani ha illustrato i primi interventi per mettere in sicurezza l’area, assistere gli sfollati e avviare la fase di ripristino - facebook.com facebook #TG2000 - #Niscemi, l’arrivo di #Schifani. La Regione stanzia oltre mezzo miliardo di euro #11febbraio #maltempo #Meloni #Musumeci #cicloneHarry #Sicilia #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov @DrpcSicilia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.