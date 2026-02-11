Niscemi l’annuncio di Schifani | Da domani almeno 400 euro a ogni famiglia sfollata

Questa mattina il presidente Schifani ha annunciato che a partire da domani ogni famiglia sfollata a Niscemi riceverà almeno 400 euro. Il piccolo paese in provincia di Caltanissetta, colpito dalla frana pochi giorni fa, si prepara ad aiutare chi ha perso la casa. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, e ora si attende di capire come verranno distribuiti i fondi e quanto tempo ci vorrà prima che arrivino nelle mani di chi ne ha bisogno.

Almeno 400 euro a ogni famiglia sfollata a Niscemi, il piccolo Comune in provincia di Caltanissetta devastato dalla frana pochi giorni fa. Si tratta di una cifra che la Regione siciliana affiderà al sindaco Massimiliano Conti che, a sua volte, assegnerà a ogni nucleo. Tutti dettagli che sono stati resi noti dal presidente della Regione Renato Schifani dopo una riunione operativa, a Niscemi, insieme a Conti e le autorità - Protezione civile, Esercito, Guardia di finanza e carabinieri - che stanno monitorando la situazione. La cifra di partenza è di 400 euro, ma Schifani ha spiegato che, «a seconda del nucleo familiare», si potrà arrivare a 600 euro.

