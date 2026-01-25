Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte

Una recente frana ha diviso il quartiere di Niscemi, in Sicilia, causando lo sfollamento di circa 1.000 persone e interruzioni delle principali vie di comunicazione. Questo evento, il secondo in pochi giorni, mette in evidenza la vulnerabilità del territorio e il rischio di isolamento per la comunità locale. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e ripristinare le condizioni di normalità.

Una frana con un fronte di almeno due chilometri ha diviso in due un quartiere della cittadina di Niscemi, 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Circa mille persone sono state sfollate e domani le scuole rimarranno chiuse. Si tratta del secondo smottamento in pochi giorni, ora la città si trova quasi isolata, con entrambe le strade principali che la collegano al resto della regione interrotte. Frana di due chilometri a Niscemi La frana si è sviluppata sul versante est della collina su cui Niscemi sorge, che sovrasta la piana di Gela. Il fronte, di due chilometri come riportato dal sindaco Massimiliano Conti, ha diviso in due uno dei quartieri periferici della cittadina. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte Leggi anche: Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 persone Protezione civile Sicilia: "Evacuate 500 persone per frana a Niscemi"La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Il mini festival di Mezzago. Tutta l’energia del rock esplode sul palco del Bloom. Niscemi, nuova frana spacca in due un quartiere: mille persone sfollateNella zona est della città, un'apertura lunga due chilometri devasta una strada e abitazioni. Niscemi è isolata. In azione la protezione civile ... rainews.it Niscemi, nuova frana spacca in due un quartiere... mille persone sfollate - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.