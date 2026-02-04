Carta del docente notizie tra oggi e domani Possibile decurtazione da 400 a 450 euro

Le notizie sulla Carta del docente si susseguono in queste ore. Secondo alcune indiscrezioni, l’erogazione potrebbe avvenire già oggi o domani. Non è ancora chiaro se ci saranno modifiche ai importi, che potrebbero scendere da 400 a 450 euro. I docenti aspettano con ansia aggiornamenti ufficiali.

Indiscrezioni giunte in redazione ci dicono che l'erogazione della Carta del docente potrebbe avvenire nelle prossime ore. Si tratta di una attesa legata al conteggio dei nuovi aventi diritto, a seguito delle sentenze che hanno aperto anche ai precari fino al 31 agosto e 30 giugno.

