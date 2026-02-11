Niscemi ai 1.540 sfollati contributo per ricomprare casa e per l' affitto
Questa mattina a Niscemi è arrivato un contributo per aiutare 1.540 sfollati a ricominciare. La frana ha distrutto case e negozi, lasciando molte persone senza un tetto. Ora, con i fondi, cercano di trovare una nuova sistemazione, tra affitti e ricostruzione. La comunità si mobilita per aiutare chi ha perso tutto in un attimo.
Sono 1.540 gli sfollati a Niscemi. Hanno perso tutto per colpa della frana che ha fatto crollare case e negozi. "Abbiamo ricevuto 464 istanze per il Contributo assistenza spontanea al momento. Contiamo di erogare il contributo entro due-tre giorni", ha affermato il sindaco Massimiliano Conti nel corso dell'audizione davanti la commissione Ambiente della Camera dei deputati. "Delibereremo una misura che prevederà un contributo a fondo perduto per l'acquisto di immobili a Niscemi. E questo naturalmente sarà anche un forte sostegno perché il contributo avrà una sua rilevanza", ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a conclusione di una riunione operativa con il Comune, il coordinatore dell'ufficio commissariale per l'emergenza Duilio Alongi e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
