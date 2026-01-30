Niscemi il dramma degli sfollati | La casa è persa per sempre non abbiamo più niente La città può scomparire

A Niscemi, molte famiglie si sentono abbandonate. Hanno perso tutto e non vedono più una via d’uscita. La città si sgretola giorno dopo giorno, e la paura cresce. Le case sono in rovina e nessuno sembra riuscire a fermare il crollo. La situazione è grave, e gli abitanti temono che la loro città possa scomparire per sempre.

Niscemi continua a sgretolarsi ora dopo ora. L'attenzione per la cittadina in provincia Caltanissetta è altissima. Le voci spezzate dal pianto di chi non ha più niente aumentano. Gli sfollati sono adesso 1600, ma l'emergenza non è ancora finita. La zona rossa è ormai vicina al centro città. «La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata a allargarsi», dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Se altri pezzi del costone di sabbia e argilla venissero giù, insomma, automaticamente la zona dichiarata off limits, di 150 metri, potrebbe arretrare e coinvolgere altre case. 🔗 Leggi su Leggo.it

