Nipote truffa la zia invalida | sequestrato oltre un milione

Una donna di Bergamo è finita nei guai per aver truffato la zia invalida. La nipote ha approfittato della sua condizione, riuscendo a sottrarre più di un milione di euro. La polizia ha sequestrato i beni e ora indaga sui dettagli della vicenda.

Una donna è stata indagata a Bergamo per circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio, con un sequestro di beni che supera il milione di euro. L’accusa è di aver sfruttato la vulnerabilità della zia, invalida al 100%, per appropriarsi del suo patrimonio, culminando nella sottoscrizione fraudolenta di una polizza vita da 200 mila euro. L’indagine è partita dopo la morte dell’anziana e la segnalazione degli eredi. La vicenda, portata alla luce da un’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bergamo, si dipana come un romanzo nero, una spirale di abusi e manipolazioni ai danni di una persona in stato di indifesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bergamo Truffa

La polizia di Bergamo ha sequestrato oltre un milione di euro a un uomo che aveva truffato la propria zia invalida.

Un nipote è stato condannato per aver sottratto 700mila euro dal conto della zia anziana, in una maxi truffa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bergamo Truffa

Nipote truffa la zia invalida al 100%, il patrimonio dilapidato: sottratto oltre un milione di euroAvrebbe approfittato della fragilità fisica e mentale dell’anziana zia, invalida totale, per svuotarne progressivamente il patrimonio, fino ... msn.com

Le cure della nipote alla zia anziana e malata per prosciugarle il conto corrente: così in 18 anni s’è intascata 1 milione di euroBergamo, la vittima con un’invalidità totale affidata alle attenzioni del fratello e della figlia. Al suo decesso gli eredi si sono accorti degli ammanchi al patrimonio finanziario e immobiliare, e la ... msn.com

Conversano, con la truffa del finto nipote sottraggono 2.670 euro in soldi e oro a un'anziana: arrestate due donne x.com

“Vota mia figlia/nipote al concorso per ballerina”, ma occhio: è una truffa Whatsapp #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #cronaca #evidenza #scoop #truffa #truffawhatsapp #umbria #whatsapp | http://ow.ly/wLvm106unN6 - facebook.com facebook