La polizia di Bergamo ha sequestrato oltre un milione di euro a un uomo che aveva truffato la propria zia invalida. L’uomo aveva effettuato numerosi prelievi, movimentazioni bancarie e sottoscritto polizze, arrivando a svuotare completamente il patrimonio della zia. Gli investigatori hanno messo fine a questa truffa, bloccando i suoi conti e recuperando parte dei soldi.

Ha approfittato delle condizioni mentali e fisiche e della invalidità al 100% dell'anziana per depredare il patrimonio della zia facendole anche sottoscrivere, mentre la donna era ricoverata in una Rsa, una polizza vita dal valore di 200 mila euro, indicandosi quale unica beneficiaria, in caso di morte. Somma che poi la nipote ha effettivamente incassato., L'indagine ha preso via a seguito del decesso della donna, quando gli eredi hanno ipotizzato un rilevante depauperamento del patrimonio dell'anziana, ad opera della nipote. Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, con il coordinamento della Procura, hanno consentito di ricostruire come, a partire dal 2007, la donna fosse stata affidata alle cure del fratello, il quale, insieme alla figlia (nipote dell'anziana), si era dichiarato disponibile ad assisterla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, nipote truffa la zia invalida: sequestrato oltre un milione

Approfondimenti su Bergamo Nipote

Un nipote è stato condannato per aver sottratto 700mila euro dal conto della zia anziana, in una maxi truffa.

Durante un’operazione di perquisizione, le autorità hanno sequestrato un milione di euro e trovato dispositivi elettronici nascosti in intercapedini, tra cui a Bergamo e Verdello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bergamo Nipote

Nipote truffa la zia invalida, sequestrato oltre un milione(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Ha approfittato delle condizioni mentali e fisiche e della invalidità al 100%. dell'anziana per depredare il patrimonio della zia facendole anche sottoscrivere, mentre la don ... msn.com

Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it

Il Centro Don Orione di Bergamo scende in pista! Siamo orgogliosi di fare il tifo per Alessandra, nipote della nostra Marisa, che gareggerà nello Skeleton alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026! - facebook.com facebook