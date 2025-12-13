Maxi truffa alla zia anziana Condannato il nipote | Lei potrà riavere i soldi

Un nipote è stato condannato per aver sottratto 700mila euro dal conto della zia anziana, in una maxi truffa. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità dell'illecito e le conseguenze giudiziarie, con la promessa che la zia potrà recuperare i soldi. La sentenza evidenzia la gravità del reato di truffa aggravata dal rilevante valore.

Aveva ripulito il conto della zia, sottraendole 700mila euro: nipote condannato per truffa aggravata dal rilevante valore. Il pm aveva chiesto un anno e otto mesi, ma il giudice Valeria Bolici lo ha condannato a un anno e dieci mesi. Disposto anche il risarcimento dell’intera somma - che andrà liquidata in sede civile -, e una provvisionale di 200mila euro a favore della vittima. Il giorno prima, in aula l’anziana raggirata, 78 anni, aveva rilasciato una lunga deposizione, spiegando tutti i dettagli della vicenda, soffermandosi in particolare su quella anomala disposizione telefonica (una telefonata alla banca effettuata da un’altra persona per suo conto) in seguito alla quale i soldi erano spariti. Ilrestodelcarlino.it

