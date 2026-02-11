Niente Mare d’inverno riapriamo a Pasqua

La stagione balneare sulla spiaggia partirà a Pasqua, senza anticipi. I ristoranti stagionali non riapriranno prima del previsto, perché non ci sono i margini per farlo, spiega Marco De Luca dell’associazione Bar di spiaggia. La decisione conferma che, anche quest’anno, si dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare a mangiare con vista mare.

Niente aperture anticipate per i ristoranti stagionali sulla spiaggia. "Non ci sono i margini per farlo – ammette Marco De Luca per l’associazione Bar di spiaggia (nella foto) –. Per questo non abbiamo assistito, salvo rarissimi casi, a domande di partecipazione al Mare d’inverno, il bando del Comune". Il bando dell’amministrazione comunale aveva l’obiettivo di incentivare le aperture delle attività sulla spiaggia anche nel periodo più freddo dell’anno, prima che torni la bella stagione. Grazie alla possibilità di realizzare strutture temporanee per 120 giorni, aumentando la superficie utile per ospitare i clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, condivide un momento difficile della sua vita.

Il mare d'inverno offre un paesaggio tranquillo e suggestivo, lontano dalla frenesia estiva.

