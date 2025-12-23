Il mare d’inverno

Il mare d’inverno offre un paesaggio tranquillo e suggestivo, lontano dalla frenesia estiva. Le fotografie di Barbara Verardi, scattate a Capilungo, marina di Alliste, catturano la calma e la bellezza di questa stagione, evidenziando i dettagli e le sfumature che caratterizzano il litorale invernale. Un’immersione visiva in un ambiente spesso trascurato, ma ricco di fascino e serenità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.