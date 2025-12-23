Il mare d’inverno

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mare d’inverno offre un paesaggio tranquillo e suggestivo, lontano dalla frenesia estiva. Le fotografie di Barbara Verardi, scattate a Capilungo, marina di Alliste, catturano la calma e la bellezza di questa stagione, evidenziando i dettagli e le sfumature che caratterizzano il litorale invernale. Un’immersione visiva in un ambiente spesso trascurato, ma ricco di fascino e serenità.

. Scatti da Capilungo, marina di Alliste, realizzati da Barbara Verardi.Capilungo, marina di Alliste.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: “Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero”

Leggi anche: Le mete giuste per godersi il mare in inverno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

il Mare d’inverno

Video il Mare d’inverno

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.