Il mare d’inverno
Il mare d’inverno offre un paesaggio tranquillo e suggestivo, lontano dalla frenesia estiva. Le fotografie di Barbara Verardi, scattate a Capilungo, marina di Alliste, catturano la calma e la bellezza di questa stagione, evidenziando i dettagli e le sfumature che caratterizzano il litorale invernale. Un’immersione visiva in un ambiente spesso trascurato, ma ricco di fascino e serenità.
. Scatti da Capilungo, marina di Alliste, realizzati da Barbara Verardi.Capilungo, marina di Alliste.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: “Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero”
Leggi anche: Le mete giuste per godersi il mare in inverno
il Mare d’inverno
La tranquillità del mare d’inverno, la sabbia sotto le dita, l’aria del vento. Vi aspettiamo a pranzo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.