La richiesta di dissequestro del Nido di Soci è stata respinta. La Lista di Comunità commenta: «Ora servono scelte concrete» e invita a passare dalle parole ai fatti. La decisione arriva pochi giorni dopo la notifica ufficiale e apre una nuova fase per la gestione della struttura. La comunità aspetta risposte chiare e azioni rapide.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Nido di Soci: «ora servono scelte concrete», la nota di Lista di Comunitá. «Martedì 10 febbraio si è svolto il Consiglio comunale in forma aperta da noi richiesto sulla situazione del nido di Soci. Abbiamo voluto questo spazio non per alimentare divisioni, ma per riportare al centro le famiglie e il loro diritto a un confronto trasparente con l’amministrazione. Il tema supera le appartenenze, ma è profondamente politico nel senso più pieno del termine: riguarda scelte, priorità e responsabilità di governo di fronte a un servizio essenziale per la comunità. L’incontro era necessario soprattutto per i genitori, che dopo una vicenda dolorosa che ha colpito l’intera comunità si trovano da mesi ad affrontare una situazione complessa sotto il profilo organizzativo e familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nido di Soci: «istanza di dissequestro rigettata»

Approfondimenti su Nido di Soci

Niente domiciliari per Gennaro Pacilio, ritenuto l’esecutore dell’omicidio di Antonio Natale, avvenuto il 4 ottobre 2021 nel Parco Verde di Caivano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nido di Soci

Argomenti discussi: Nido chiuso dopo la tragedia del piccolo Leo, il caso in Regione. Vertice per un’altra sede; Asilo di Soci, dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie. Sindaco: In arrivo bonus economico; Bimbo morto all'asilo, nido sempre sotto sequestro: verso bonus economici per le famiglie senza servizio da mesi; L’asilo chiuso dopo la tragedia. Oggi il consiglio conunale aperto.

Asilo Nido di Soci:7giorni per dissequestro,bonusConsiglio Comunale aperto ieri sera a Bibbiena per capire come e quando i servizi per i bambini del nido di Soci saranno riattivati, tanti genitori presenti, un incontro dai toni tranquilli, domande e ... teletruria.it

Asilo di Soci, dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie. Sindaco: In arrivo bonus economicoIl post di Vagnoli e le critiche di Lista di Comunità. Intanto ad un legale l'incarico per predisporre un'istanza di dissequestro ... arezzonotizie.it

A Bibbiena un consiglio comunale aperto martedì prossimo e il 13 febbraio in Regione con un tavolo alla ricerca di soluzioni per circa 60 bambini il cui nido, quello di Soci, è chiuso per sequestro della autorità a seguito della tragedia del novembre scorso. Co - facebook.com facebook