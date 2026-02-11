Netanyahu da Trump | Iran e Cisgiordania sul tavolo

Questa mattina, il premier israeliano Benjamin Netanyahu arriva a Washington per incontrare Donald Trump. Al centro del colloquio ci sono i negoziati con l’Iran e la situazione in Cisgiordania. Netanyahu vuole chiarire le sue posizioni e discutere delle prossime mosse, mentre gli Stati Uniti si preparano a definire la loro strategia nella regione.

Il premier israeliano Netanyahu oggi sarà a Washington da Donald Trump per parlare dei negoziati con Teheran. Sul tavolo anche il no della Casa Bianca all'espansione in Cisgiordania. Intanto l'Iran apre a un controllo sul nucleare.

