Pini a Lido di Savio il gruppo ambientalista | Altri nove alberi sono stati abbattuti

Nella giornata di giovedì, lungo viale Romagna a Lido di Savio, sono stati abbattuti nove pini, secondo quanto denuncia il gruppo ambientalista

Si contano nove nuovi abbattimenti di alberi lungo viale Romagna a Lido di Savio. A denunciare il caso, che sarebbe avvenuto giovedì, è il gruppo di cittadini "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna", da tempo impegnato in una battaglia per tutelare gli alberi del viale, già oggetto di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Alberi sui lidi: "A Marina abbattuti 47 pini in tre anni, una mattanza"

Nuovo verde in città, completata la piantumazione di 18 alberi in due vie di Ravenna; Salviamo le pinete dal degrado. Nasce il comitato degli abitanti.

È ricominciato il taglio dei pini a Lido di Savio. Gli attivsti: “Depositata istanza per fermarli” - L’abbattimento dei pini a Lido di Savio è da oltre un anno oggetto di proteste e di un contenzioso tra Comune e il gruppo ... ravennawebtv.it

Abbattuti altri nove pini su viale Romagna. Gli attivisti: «Una strage silenziosa: mancato preavviso e ordinanza fuorviante» - Il comitato cittadino sarebbe accorso sul posto per fermare il taglio, annunciato con sole 24 ore di anticipo, invano ... ravennaedintorni.it