Case popolari il Comune mette a bando tre aree su cui costruire nuove abitazioni con affitti a prezzi calmierati
Il Comune di Cesena ha avviato un bando per la costruzione di nuove case popolari su tre aree, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati. Queste iniziative mirano a diversificare e ampliare l’edilizia residenziale pubblica e sociale, rispondendo alle esigenze di famiglie e cittadini in cerca di soluzioni abitative accessibili. La procedura si inserisce in un percorso di sviluppo delle politiche abitative comunali.
Con l’obiettivo di incrementare e diversificare l’offerta abitativa di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) e sociale (Ers), l’amministrazione comunale di Cesena nel corso degli anni ha dato avvio a vari progetti di sviluppo delle politiche abitative con lo scopo di ampliare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Da uffici vuoti a case. Via al piano del Comune. Un albo degli immobili ad affitti calmierati
Leggi anche: Che fine ha fatto il «Piano casa» del governo? Tito Boeri: «Meloni bocciata sul caro-affitti, ora torniamo a costruire case popolari» – L’intervista
Progetti dei privati, Righi: Giusto alzare la quota Ers. Servono tremila case; Coordinamento Asti Est, l’emergenza abitativa dietro le luci delle feste; Affitti brevi, verso nuovi limiti anche fuori dal centro storico; Dalla gara ai fondi pubblici all' accordo di programma | ecco perché la Corte dei Conti mette in discussione il Ponte.
Case popolari, il Comune di Terni: «Ater ha spazi di manovra limitati, servono risorse» - A pochi giorni dalla presentazione del piano industriale Ater, il Comune di Terni, tramite l’assessore Gianni Maggi, torna a fare appello alle istituzioni perché ci sia una maggiore disponibilità di r ... umbria24.it
Le case popolari che saranno gestite da enti no profit per disabili, anziani e fragili - Gli alloggi sono 339 a Milano e 143 nell'hinterland, a cui si aggiungono 6 beni confiscati alle mafie, per un totale di 488 unità immobiliari. milanotoday.it
Morosi delle case popolari. Fondi del Comune per coprire le spese - Da palazzo civico stanziati 25mila euro per far fronte a chi non paga l’Erp. msn.com
Case popolari, da gennaio pignoramenti e fermo auto per chi non paga il canone Dal 1 gennaio 2026 correranno il rischio di subire pesanti azioni esecutive come pignoramento e fermo auto... - facebook.com facebook
Case popolari, in Puglia un piano da 10 milioni per migliorare gli alloggi: il progetto pilota sostenuto dall’UE VIDEO x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.