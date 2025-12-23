Case popolari il Comune mette a bando tre aree su cui costruire nuove abitazioni con affitti a prezzi calmierati

Il Comune di Cesena ha avviato un bando per la costruzione di nuove case popolari su tre aree, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati. Queste iniziative mirano a diversificare e ampliare l’edilizia residenziale pubblica e sociale, rispondendo alle esigenze di famiglie e cittadini in cerca di soluzioni abitative accessibili. La procedura si inserisce in un percorso di sviluppo delle politiche abitative comunali.

