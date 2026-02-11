Incontro Moretti con mamma due ferite

Jacques e Jessica Moretti si sono incontrati con Leila Micheloud, madre delle due ragazze ferite al Constellation di Crans-Montana. L’incontro si è svolto in modo riservato in un’aula del campus di Sion, durante una pausa dell’interrogatorio del proprietario del locale, Jacques Moretti. Nessuno dei presenti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la scena è stata molto tesa.

14.15 Jacques e Jessica Moretti e Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite al Constellation, il locale a CransMontana, gli uni di fronte all'altra: l'incontro riservato in un'aula del campus universitario di Sion, durante una pausa dell'interrogatorio del proprietario del discobar,Jacques Moretti. "Non posso dire che cosa si sono detti" spiega Sébastien Fanti,legale di Micheloud, ma è stato un incontro di grande intensità, umanità e semplicità". Il Pm a Roma: sequestro probatorio cellulari vittime.Dati e chat utili per indagini.

