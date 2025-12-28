Auto con cinque giovani a bordo si schianta contro un muretto | ferite due ragazze
Poteva finire in tragedia per cinque giovanissimi l'incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 28 dicembre 2025. Erano circa le 00.20 quando la 19enne al volante della vettura ne ha perso il controllo schiantandosi contro il muretto di un'abitazione lungo Via Codroipo 29 a Latisana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
