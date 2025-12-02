Su che canale vedere il biathlon oggi in tv individuale 15 km Oestersund 2025 | programma startlist streaming

Oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 15.30, andrà in scena, nell’ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia, la 15 km individuale femminile, nella quale saranno 106 le atlete complessivamente al via. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 15.30 L’ Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a difendere i colori del Bel Paese saranno, infatti, Michela Carrara, che scatterà con il pettorale numero 23, Samuela Comola, con il 28, Lisa Vittozzi, con il 31, Dorothea Wierer, con il 64, ed Hannah Auchentaller, con il 76. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere il biathlon oggi in tv, individuale 15 km Oestersund 2025: programma, startlist, streaming

