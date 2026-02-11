Nell'incendio di Crans-Montana non sono stati usati gli estintori Moretti | Pensavano tutti solo a scappare

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incendio a Crans-Montana si è sviluppato senza l’uso degli estintori, che non sono stati attivati perché la gente pensava solo a scappare. Jacques Moretti, proprietario del bar Constellation, ha criticato la sicurezza del locale e ha puntato il dito anche sui cartelli di segnalazione degli estintori, che si staccano facilmente. La procura ora indaga sulle reali condizioni di sicurezza del palazzo.

Jacques Moretti parla della sicurezza del bar Constellation e provoca i giudici della Procura: "Anche in questo palazzo i cartelli per segnalare gli estintori si staccano". Le parti civili sono in attesa di fare le loro domande.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

Crans-Montana, estintori non utilizzati nell’incendio. Jacques Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti”

Durante l’incendio di Capodanno nel locale interrato del Constellation a Roma, nessuno ha usato gli estintori presenti.

Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti”

Durante l’incendio di Capodanno al locale Constellation di Roma, nessuno ha usato gli estintori disponibili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

Video L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi?

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Incendio al memoriale del Constellation a Crans-Montana: indagini e tensioni politiche nel Vallese; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperte indagini; Crans-Montana, controlli mancati per colpa del sistema IT; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation.

nell incendio di cransIl memoriale per le vittime dell’incendio di Crans-Montana è andato a fuoco, probabilmente a causa delle candeleDomenica ha preso fuoco il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Era quello che si vedeva spesso nelle foto e nei ... ilpost.it

nell incendio di cransCrans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse cadutiIl titolare del Constellation, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, oggi interrogato a Sion. Legale giovane ferita: Vogliamo capire di più su sovraffollamento e somministrazione di alco ... quotidiano.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.