Nell'incendio di Crans-Montana non sono stati usati gli estintori Moretti | Pensavano tutti solo a scappare

L’incendio a Crans-Montana si è sviluppato senza l’uso degli estintori, che non sono stati attivati perché la gente pensava solo a scappare. Jacques Moretti, proprietario del bar Constellation, ha criticato la sicurezza del locale e ha puntato il dito anche sui cartelli di segnalazione degli estintori, che si staccano facilmente. La procura ora indaga sulle reali condizioni di sicurezza del palazzo.

Jacques Moretti parla della sicurezza del bar Constellation e provoca i giudici della Procura: "Anche in questo palazzo i cartelli per segnalare gli estintori si staccano". Le parti civili sono in attesa di fare le loro domande.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans-Montana, estintori non utilizzati nell’incendio. Jacques Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti” Durante l’incendio di Capodanno nel locale interrato del Constellation a Roma, nessuno ha usato gli estintori presenti. Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti” Durante l’incendio di Capodanno al locale Constellation di Roma, nessuno ha usato gli estintori disponibili. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Incendio al memoriale del Constellation a Crans-Montana: indagini e tensioni politiche nel Vallese; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperte indagini; Crans-Montana, controlli mancati per colpa del sistema IT; Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation. Il memoriale per le vittime dell’incendio di Crans-Montana è andato a fuoco, probabilmente a causa delle candeleDomenica ha preso fuoco il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Era quello che si vedeva spesso nelle foto e nei ... ilpost.it Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse cadutiIl titolare del Constellation, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, oggi interrogato a Sion. Legale giovane ferita: Vogliamo capire di più su sovraffollamento e somministrazione di alco ... quotidiano.net I feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono “tutti fuori imminente pericolo di vita” e quelli che erano in terapia intensiva al Niguarda sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. Un grazie enorme a medici e infermieri che si sta - facebook.com facebook Un gesto meraviglioso quello della siciliana Anna Paradiso, che dona i capelli - da sempre per lei simbolo di bellezza e armonia - per chi li ha persi dopo la strage di Crans-Montana a Capodanno. Leggi la storia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.