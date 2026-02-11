Durante l’incendio di Capodanno nel locale interrato del Constellation a Roma, nessuno ha usato gli estintori presenti. I vigili hanno verificato che tutti e quattro erano ancora integri, anche se probabilmente i cartelli segnaletici erano caduti, come ha spiegato Jacques Moretti. La scena si è svolta in fretta, e le persone presenti sembrano aver pensato più a fuggire che a intervenire con gli estintori.

Roma, 11 febbraio 2026 – Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato del Constellation è stato usato durante l'incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso oggi durante l'interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del discobar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. “Nessuno l'ha usato perché tutti pensavano solo a scappare”, ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale. epa12726289 The owner of 'Le Constellation' bar in Crans-Montana, Jacques Moretti of France, arrives to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the deadly fire at the 'Le Constellation', in Sion, Switzerland, 11 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, estintori non utilizzati nell’incendio. Jacques Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti”

Durante l’incendio di Capodanno al locale Constellation di Roma, nessuno ha usato gli estintori disponibili.

Crans-Montana ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti.

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, a fuoco il memoriale dedicato alle vittime di Capodanno; Non ci sono gli estintori, sequestrato locale a Caserta. Più controlli dopo la tragedia di Crans-Montana; Napoli, discoteca sequestrata a Coroglio. Effetto Crans-Montana: Mancavano vie di fuga.

