Durante l’incendio di Capodanno al locale Constellation di Roma, nessuno ha usato gli estintori disponibili. Quattro strumenti in totale, ma nessuno è stato attivato mentre il fuoco si diffondeva. Moretti, uno dei testimoni, spiega che la gente pensava solo a fuggire e che forse i cartelli segnaletici erano caduti, rendendo difficile capire dove intervenire.

Roma, 11 febbraio 2026 – Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato del Constellation è stato usato durante l'incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso oggi durante l'interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del discobar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. “Nessuno l'ha usato perché tutti pensavano solo a scappare”, ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale. epa12726289 The owner of 'Le Constellation' bar in Crans-Montana, Jacques Moretti of France, arrives to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the deadly fire at the 'Le Constellation', in Sion, Switzerland, 11 February 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: “Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse caduti”

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Crans Montana si trova al centro di recenti notizie riguardanti l’arresto di Jaques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica vicenda della notte di Capodanno.

A Crans Montana sono in corso approfondimenti sulla dinamica dell’incendio presso il locale Le Constellation.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, a fuoco il memoriale dedicato alle vittime di Capodanno; Non ci sono gli estintori, sequestrato locale a Caserta. Più controlli dopo la tragedia di Crans-Montana; Napoli, discoteca sequestrata a Coroglio. Effetto Crans-Montana: Mancavano vie di fuga.

Crans, Moretti: «Nessuno ha usato gli estintori, tutti pensavano alla fuga. L'i mpianto di ventilazione mai controllato»«L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone». Lo ha riferito oggi durante ... ilgazzettino.it

Strage di Crans-Montana, shock in tribunale: estintori inutilizzati e ventilazione mai verificata al ConstellationAula gremita questa mattina per l’escussione di Jacques Moretti, iniziata alle 9.30 nella palazzina 23 del campus universitario di Sion. Per evitare i cronisti, l’indagato, accompagnato dalla moglie ... lasicilia.it

I feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono “tutti fuori imminente pericolo di vita” e quelli che erano in terapia intensiva al Niguarda sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. Un grazie enorme a medici e infermieri che si sta - facebook.com facebook

Crans-Montana, perché è stata chiesta (di nuovo) la nomina di un procuratore straordinario x.com