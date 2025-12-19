LIVE Biathlon Sprint Annecy 2025 in DIRETTA | Giacomel nella tana del lupo contro il rivale Perrot
Benvenuti alla diretta della sprint maschile di Annecy 2025, la seconda tappa di Coppa del Mondo. Seguite con noi le emozioni sulla distanza dei 10 km, tra sfide e duelli imperdibili. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, seconda gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2025-2026. La località dell’Alta Savoia è diventata una sorta di “ salotto buono ” del massimo circuito, essendone frequentata con sempre più costanza. L’allegoria del “salotto” non è stata usata per caso. Lo Stade de biathlon Sylvie Becaert è edificato letteralmente a fianco di un centro abitato, donando alla tappa un’atmosfera unica, quasi di carattere “familiare”. 🔗 Leggi su Oasport.it
