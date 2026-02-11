Nauticsud a Napoli bilancio di metà percorso dell’evento dedicato alla nautica internazionale

A metà percorso, Nauticsud a Napoli mostra segnali positivi. Gli espositori e i visitatori che hanno già visitato l’evento parlano di un buon riscontro, con molte novità e interesse per il settore nautico. Gli organizzatori si aspettano ancora due settimane di crescita e di nuovi incontri.

A cura di Giulia Sciacchitano - Giunto a metà percorso espositivo il 52° Nauticsud evidenzia un primo bilancio per la nautica da diporto. L'esposizione, in corso nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli sino a domenica 15, è in linea con il trend dei maggiori saloni nautici internazionali, come Cannes, Genova, Roma e Düsseldorf, indicando una flessione del mercato. Eppure, il salone Nautico Internazionale di Napoli, organizzato dall'associazione Filiera Italiana della Nautica, registra un interesse del pubblico superiore a quanto appena visto all'ultima rassegna in Germania il mese scorso.

