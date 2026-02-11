Nauticsud bilancio di metà percorso dell’esposizione internazionale della nautica a Napoli

Mentre la fiera Nauticsud di Napoli entra nella sua seconda metà, gli organizzatori fanno il punto. La prima parte dell’esposizione internazionale della nautica ha già attirato molti visitatori e ha mostrato un buon ritmo di affari, segnando risultati positivi per il settore della nautica da diporto.

Tempo di lettura: 3 minuti Giunto a metà percorso espositivo il 52° Nauticsud evidenzia un primo bilancio per la nautica da diporto. L’esposizione, in corso nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli sino a domenica 15, è in linea con il trend dei maggiori saloni nautici internazionali, come Cannes, Genova, Roma e Düsseldorf, indicando una flessione del mercato. Eppure, il salone Nautico Internazionale di Napoli, organizzato dall’associazione Filiera Italiana della Nautica, registra un interesse del pubblico superiore a quanto appena visto all’ultima rassegna in Germania il mese scorso. “ La flessione del mercato nautico e dell’interesse del pubblico è un sintomo già evidenziato lo scorso anno e che a settembre scorso a Cannes ha dimostrato lo stato di salute della nautica da diporto –  spiega Gennaro Amato, numero uno di AFINA  -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

