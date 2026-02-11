Nauticsud bilancio di metà percorso dell’evento dedicato alla nautica a Napoli

A Napoli si fa il punto a metà strada sul Nauticsud, la fiera dedicata alla nautica da diporto. Sono stati i primi giorni di esposizione e già si vede un buon fermento tra gli operatori e i visitatori. Le aziende mostrano interesse, e alcuni stand sono già presi d’assalto. La manifestazione prosegue fino a fine mese, e gli organizzatori si dicono soddisfatti dei riscontri iniziali.

a cura di Giulia Sciacchitano - Giunto a metà percorso espositivo il 52° Nauticsud evidenzia un primo bilancio per la nautica da diporto. L'esposizione, in corso nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli sino a domenica 15, è in linea con il trend dei maggiori saloni nautici internazionali, come Cannes, Genova, Roma e Düsseldorf, indicando una flessione del mercato. Eppure, il salone Nautico Internazionale di Napoli, organizzato dall'associazione Filiera Italiana della Nautica, registra un interesse del pubblico superiore a quanto appena visto all'ultima rassegna in Germania il mese scorso.

