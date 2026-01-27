Carlomagno le autopsie sui corpi dei genitori | come sono morti le ultime ore tra Roma e Anguillara Caccia al complice del figlio Claudio

In un contesto di indagini delicate, vengono analizzate le cause della morte dei genitori di Claudio Carlomagno attraverso autopsie. Le ultime ore tra Roma e Anguillara sono al centro di un approfondimento sulla tragica vicenda e sulla ricerca di eventuali complici. Questo procedimento fornisce elementi utili a comprendere meglio le circostanze di un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Ennesimo colpo di scena nel femminicidio di Anguillara. I pm di Civitavecchia hanno disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati nella serata di sabato sera. L'iniziativa rientra nell'attività di indagine del fascicolo avviato sul nuovo, drammatico, episodio e in cui si procede per istigazione al suicidio. Dal carcere, intanto, il reo confesso si dichiara «pentito» per quanto compiuto alle prime luci dell'alba del 9 gennaio. Ora l'obiettivo di chi indaga è capire se all'interno dell'abitazione dei due, che hanno lasciato un messaggio all'altro figlio con le ragioni dell'estremo gesto, elementi utili ad inquadrare quanto messo in atto dai genitori dell'uomo, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Nelle ultime ore, i genitori di Claudio Carlomagno si sono recati a Roma, dove avevano deciso di trasferirsi per proteggersi da attenzione mediatica eccessiva.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l’arresto del figlio.

