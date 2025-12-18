A bordo anche il famoso Terribile incidente aereo schianto choc e fiamme | ci sono morti

Un tragico incidente aereo scuote l'attenzione: un jet privato si schianta e prende fuoco poco prima di raggiungere la pista. La scena è devastante, con fiamme e distruzione. Le autorità temono un bilancio pesante, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per le operazioni di emergenza. La comunità si stringe nel dolore, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla tragedia che ha sconvolto tutti.

Si teme che il bilancio possa essere drammatico dopo l'atterraggio di fortuna di un jet privato finito in un rogo impressionante a pochi metri da una pista aeroportuale. Le prime segnalazioni parlano di un aereo avvolto dalle fiamme e di una colonna di fumo nero visibile a grande distanza, mentre soccorritori di più agenzie hanno raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente. L'allarme è scattato nella mattinata di giovedì, poco dopo le 10:15, quando diversi testimoni hanno segnalato la presenza di un velivolo in difficoltà durante la fase di atterraggio. Le immagini circolate nelle ore successive mostrano l'inferno che si scatena all'interno del jet, il cui valore può arrivare fino a 2,5 milioni di dollari, mentre l'area viene isolata per consentire l'intervento dei soccorsi e l'avvio delle prime verifiche tecniche.

