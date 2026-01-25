Migranti altro naufragio nel Mediterraneo | cinquanta morti e un unico superstite

Un nuovo naufragio nel Mediterraneo si è concluso con la perdita di almeno cinquanta vite umane. Solo un superstite è stato recuperato e si trova in condizioni critiche a Malta. Questa tragedia evidenzia ancora una volta le difficoltà e i pericoli che affrontano le persone in cerca di una vita migliore attraverso le rotte migratorie.

È una nuova, devastante tragedia del Mediterraneo. Cinquanta migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo, mentre un solo superstite è stato recuperato in condizioni disperate ed è ora ricoverato in ospedale a Malta. La conferma ufficiale arriva dalle autorità maltesi, che hanno ricostruito quanto accaduto due giorni fa. Una barca con 51 persone a bordo, partita dalla Tunisia, si è ribaltata durante la traversata, affrontata nonostante condizioni meteo proibitive. A lanciare l'allarme era stata la ong Alarm Phone, che da giorni seguiva la rotta dell'imbarcazione e aveva segnalato la perdita dei contatti.

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

