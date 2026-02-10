Perché il Comando Nato di Napoli all’Italia è una svolta per il fronte sud Parla Minuto-Rizzo

La conferma del riassetto dei comandi della Nato riaccende il dibattito sul ruolo del fronte sud dell’Alleanza. La decisione di rafforzare la presenza militare in Italia, in particolare a Napoli, rappresenta una svolta importante per la sicurezza del Mediterraneo. La mossa mostra come l’Italia diventi un punto strategico fondamentale per le operazioni Nato nel sud Europa. Ora, l’attenzione si concentra su come questa scelta possa influenzare gli equilibri nella regione e garantire maggiore stabilità.

La conferma ufficiale del riassetto dei comandi della Nato riporta al centro del dibattito il ruolo del fronte sud dell’Alleanza e la sua rilevanza per la sicurezza del Mediterraneo allargato. Il cambiamento dei vertici, annunciato dall’Alleanza e ribadito dal presidente del Comitato militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone in un messaggio pubblicato su X, include anche il passaggio del comando di Napoli, finora affidato agli Stati Uniti, a una leadership europea con l’Italia in prima linea. Una scelta che si inserisce in un contesto più ampio di riequilibrio delle responsabilità tra alleati, segnato da una crescente attenzione americana verso l’Indo-Pacifico e da una maggiore richiesta di assunzione di responsabilità da parte dell’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Gli Stati Uniti trasferiranno due importanti comandi regionali della Nato ai paesi europei.

