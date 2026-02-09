Gli Stati Uniti trasferiranno due importanti comandi regionali della Nato ai paesi europei. La mossa arriva dopo le richieste di Donald Trump, che ha spinto gli alleati a prendersi più responsabilità nella difesa. La decisione segna un passo concreto verso una maggiore autonomia degli alleati europei nel settore militare.

(Adnkronos) – Gli S tati Uniti cederanno due comandi regionali di primo piano della Nato ai Paesi europei, in linea con le richieste di Donald Trump agli alleati perché si assumano maggiori responsabilità nella difesa. Lo hanno rivelato due diplomatici dell’Alleanza, secondo cui Washington trasferirà la leadership del comando Nato di Napoli, che si concentra sul fronte sud, all’Italia e la leadership del comando di Norfolk in Virginia, che si concentra invece sul nord, alla Gran Bretagna. Nel frattempo, gli Stati Uniti assumeranno il comando delle forze marittime della Nato con sede nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di Napoli all’Italia

