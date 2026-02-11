Natan un rimpianto per il Napoli | la sua cessione può portare tanti soldi al Betis

Natan lascia il Napoli e vola al Real Betis Siviglia. Il difensore brasiliano spera di rilanciarsi in Spagna dopo aver giocato in Serie A. Arrivato con la voglia di dimostrare il suo talento, ora punta a diventare protagonista in un nuovo campionato. La sua cessione al Betis potrebbe portare soldi importanti al Napoli, ma anche rappresentare un’occasione per il giocatore di crescere e riprendersi.

Dalla Spagna arrivano conferme importanti su Natan. Il difensore brasiliano, dopo l’esperienza al Napoli, ha trovato al Real Betis Siviglia l’ambiente giusto per rilanciarsi e dimostrare il suo valore. Le sue ultime prestazioni, in particolare quella contro l’Atletico Madrid, hanno attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori Proprio contro la squadra di Simeone, Natan ha disputato una gara di grande personalità, fermando attaccanti di alto livello e giocando con sicurezza per tutti i novanta minuti. Una prova che ha fatto capire quanto sia cresciuto negli ultimi mesi. Il Betis ha creduto in lui e ha deciso di puntarci con convinzione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Natan, una volta riserva al Napoli, sta vivendo una rinascita con il Real Betis, consolidando il suo valore e attirando l'interesse della Premier League.

