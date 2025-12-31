Kaio Jorge potrebbe rappresentare un'opportunità economica per la Juventus attraverso una futura rivendita. Attualmente in uscita dal Cruzeiro, l'attaccante è al centro dell'interesse di diversi club, e la sua cessione potrebbe portare benefici finanziari alla società bianconera. Questa operazione, oltre a rafforzare la rosa, potrebbe contribuire alla crescita dei ricavi attraverso eventuali percentuali sulla rivendita, offrendo un vantaggio strategico a lungo termine.

Kaio Jorge in uscita dal Cruzeiro: la percentuale sulla rivendita può arricchire la Juventus. Ecco a quanto ammonta. Ottime notizie per la Juventus arrivano direttamente dal Sudamerica, dove una vecchia conoscenza bianconera sta attirando l’attenzione del mercato internazionale. Kaio Jorge, arrivato a Torino come una grande promessa e poi etichettato come “flop” a causa di una serie di sfortunati infortuni e prestiti poco brillanti, è rinato calcisticamente in patria. Tornato in Brasile, l’attaccante ha ritrovato fiducia e continuità, laureandosi capocannoniere e trascinando il proprio club. Oggi, le grandi potenze del calcio brasiliano sono pronte a scatenare un’asta milionaria per assicurarsi le sue prestazioni, uno scenario che favorisce indirettamente le casse della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kaio Jorge può far felice la Juve, la sua cessione può arricchire i bianconeri. L’attaccante in cima alla lista dei desideri di molti club: di cosa può beneficiarne la Vecchia Signora

