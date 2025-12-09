La rinascita di Natan | da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier

Natan, una volta riserva al Napoli, sta vivendo una rinascita con il Real Betis, consolidando il suo valore e attirando l'interesse della Premier League. La sua crescita ha suscitato rammarico tra i tifosi napoletani, che ora si chiedono se il difensore brasiliano possa tornare a vestire la maglia azzurra in futuro.

