La rinascita di Natan | da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier
Natan, una volta riserva al Napoli, sta vivendo una rinascita con il Real Betis, consolidando il suo valore e attirando l'interesse della Premier League. La sua crescita ha suscitato rammarico tra i tifosi napoletani, che ora si chiedono se il difensore brasiliano possa tornare a vestire la maglia azzurra in futuro.
Natan sembrerebbe essersi definitivamente consacrato con la maglia del Real Betis, tanto che i partenopei ora si starebbero mangiando le mani. Il calciatore brasiliano ora è finito nel mirino delle squadre della Premier League e si parla di lui di un potenziale addio alla Spagna già da gennaio Natan sta esplodendo Ci ha messo un
