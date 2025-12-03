In auto con la cocaina e una pistola rubata 26enne ai domiciliari

Nella serata del 1 dicembre scorso, intorno alle ore 22.00, una pattuglia della Squadra Volante che stava transitando in zona Sant’Anna ha proceduto al controllo di un’autovettura, alla cui guida si trovava un 26enne di origine albanese.All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

