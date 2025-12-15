Spaccio a Mondragone mentre è ai domiciliari | lancia borsello pieno di droga oltre il muro arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Mondragone mentre era agli arresti domiciliari, dopo aver lanciato un borsello pieno di droga oltre il muro di casa. L'intervento rientra in un'operazione più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta nella serata del 14 dicembre.

Un nuovo intervento mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato nella serata di ieri, 14 dicembre, dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio e contrasto ai reati.

