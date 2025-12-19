Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi | arrestato papà spacciatore a Catania

Un uomo di 27 anni di Acireale è stato arrestato a Catania per aver nascosto droga nella culla della figlia appena nata. È il secondo arresto in cinque giorni per lo stesso soggetto, coinvolto in un grave episodio che desta sdegno e preoccupazione nella comunità. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato sostanze illegali e messo in sicurezza la piccola, rafforzando l’attenzione sul fenomeno dello spaccio tra le famiglie.

