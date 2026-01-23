Nasconde la droga del fidanzato nella borsetta la Corte | Sospetti non prove

Una ragazza minorenne, accusata di aver nascosto droga del fidanzato nella borsetta, è stata assolta dalla Corte. La sentenza sottolinea che, pur essendo presente sul luogo, i comportamenti sospetti e la semplice presenza non costituiscono prove sufficienti per una condanna, evidenziando l’importanza di elementi più concreti per stabilire la responsabilità penale.

Nasconde la droga del fidanzato nella sua borsetta, ma per una ragazza minorenne non c’è prova che volesse partecipare allo spaccio e viene assolta, stabilendo che i comportamenti sospetti e la semplice presenza nel luogo del reato non sono elementi probanti sufficienti per una condanna certa.I.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Nasconde la droga nella batteria dell'auto: arrestato 24enne

Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi: arrestato papà spacciatore a CataniaUn uomo di 27 anni di Acireale è stato arrestato a Catania per aver nascosto droga nella culla della figlia appena nata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il corriere incensurato che nasconde e consegna droga: nel box a Primavalle 19 chili di cocaina, hashish e marijuana; Vede la polizia e cerca di nascondere qualcosa nel muretto: 19enne nei guai; Roma, arrestata la maga delle consegne di droga: ecco come riforniva i pusher del Quarticciolo; Afragola: nasconde droga in casa. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Roma, baci, abbracci e cocaina durante il colloquio in carcere: nasconde la droga nella scarpa, coppia beccata durante lo scambioÈ andata a trovare il compagno in carcere, a Roma, a Regina Coeli. E lì, tra occhi che si incrociano e mani che si stringono, ecco anche una scarpa che si toglie, come a far prendere aria a un piede, ... msn.com

Viaggia armato di due pistole e nasconde nel quadro elettrico 290 grammi di cocaina e 81 di marijuana: arrestato 21enne albaneseSPINEA (VENEZIA) - È stato fermato poco prima della mezzanotte di domenica, mentre viaggiava armato fino ai denti per proteggere la droga che aveva con sé. Un giovane ... ilgazzettino.it

SAN NICOLA LA STRADA – Droga, si nasconde del parcheggio della farmacia e poi si dà alla fuga: arrestato minorenne facebook

Prato, ignora l'alt, fugge contromano e nasconde droga in auto x.com