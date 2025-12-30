Acquedotto Pugliese passaggio delle azioni ai Comuni | Salviamo l' acqua pubblica

Il passaggio delle azioni dell’Acquedotto Pugliese ai Comuni rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle risorse idriche in Puglia. Questa operazione, avvenuta il 30 dicembre 2025 presso la Presidenza della Regione, segna un passo importante verso il rafforzamento del ruolo locale nella tutela dell’acqua pubblica e nella gestione sostenibile delle risorse idriche della regione.

Una svolta epocale nella gestione delle risorse idriche pugliesi si è concretizzata oggi (30 dicembre 2025) presso la presidenza della Regione Puglia. È stato siglato il trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese Spa ai primi sei Comuni pionieri: Bari, Mesagne, Cellamare, Minervino Murge. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

