Napoli | Salvata la graduatoria ANM trasporto pubblico al sicuro e linea 6 verso l’estensione serale

La graduatoria degli operatori dell’ANM è stata prorogata fino al 30 giugno. In questo modo, il trasporto pubblico a Napoli resta garantito e la linea 6 potrà estendersi anche in orario serale senza rischi. La decisione evita problemi di continuità e mantiene in funzione i servizi di mobilità in città.

Napoli, 11 febbraio 2026 – Una svolta positiva per il trasporto pubblico locale di Napoli. È stata prorogata la graduatoria degli operatori di esercizio dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) fino al 30 giugno 2026, scongiurando la decadenza che avrebbe potuto compromettere la continuità operativa del servizio e potenzialmente ostacolare il prolungamento serale della linea 6. La notizia, giunta questa mattina, è frutto di un’azione congiunta del Partito Democratico e dell’Amministrazione comunale, in stretto coordinamento con i vertici dell’ANM. L’allarme era stato lanciato dalle organizzazioni sindacali, che avevano tempestivamente segnalato il rischio di scadenza della graduatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

