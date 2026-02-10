Trasporto Pubblico | prorogata la graduatoria ANM per gli operatori di esercizio

La graduatoria degli operatori di esercizio dell’ANM a Napoli è stata prorogata. Dopo settimane di incertezza, il Comune ha deciso di agire grazie all’intervento del Partito Democratico e del Sindaco Manfredi. Enza Amato e Gennaro Acampora hanno annunciato che la misura evita la decadenza dei posti di lavoro e permette di mantenere il servizio di trasporto pubblico in città.

Tempo di lettura: 2 minuti "Grazie all'impegno del gruppo del Partito Democratico e al lavoro svolto in raccordo con il Sindaco Gaetano Manfredi, l'Amministrazione comunale e ANM, è stato possibile scongiurare la decadenza della graduatoria degli operatori di esercizio", hanno detto Enza Amato, Presidente del Consiglio comunale di Napoli e Gennaro Acampora, Capogruppo del gruppo Consiliare Partito Democratico. "Il risultato ottenuto è frutto del lavoro svolto insieme alle organizzazioni sindacali, che hanno tempestivamente segnalato il rischio di scadenza della graduatoria. Senza quella segnalazione, la graduatoria sarebbe decaduta.

