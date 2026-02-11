Napoli occupata sala del Consiglio comunale | protesta disoccupati

Un gruppo di disoccupati ha occupato questa mattina la sala del Consiglio comunale a Napoli. Con uno striscione appeso al balcone, chiedono un intervento immediato per la loro posizione: “Avvio immediato per la platea dei 1200 idonei”. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha bloccato temporaneamente i lavori dell’assemblea. I manifestanti chiedono risposte concrete alle istituzioni e un’occupazione rapida per chi aspetta da mesi.

Striscione esposto dal balcone del Consiglio comunale di Napoli: "Avvio immediato per la platea dei 1200 idonei". I manifestanti: "Il tempo è scaduto". Un gruppo di disoccupati aderenti ai movimenti organizzati di lotta "7 Novembre" e "Cantiere 167 Scampia" ha occupato la sala Nugnes del Palazzo del Consiglio comunale di Napoli, in via Verdi. Durante la protesta è stato esposto da uno dei balconi della sala uno striscione con la scritta: "Avvio immediato per la platea dei 1200 idonei". I manifestanti rivendicano l'avvio immediato degli idonei alle procedure del cosiddetto click day. Secondo quanto riferito, tale avvio sarebbe stato stabilito nel corso di diversi incontri tenutisi in Prefettura nei mesi di luglio, dicembre e a inizio gennaio 2026, oltre che in recenti atti amministrativi.

