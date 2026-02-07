Allarme per la nuova truffa su WhatsApp che spia chat e dati personali

Gli utenti di WhatsApp devono fare attenzione a una nuova truffa che circola ormai da qualche giorno. Il Centro tutela consumatori utenti (Ctcu) avverte che alcuni malintenzionati stanno usando la tecnica chiamata GhostPairing per spiare chat e rubare dati personali. La truffa funziona in modo semplice: invita le persone a cliccare su link o a scaricare file, ma in realtà permette ai truffatori di accedere alle conversazioni senza che gli utenti se ne accorgano. È importante restare vigili e non aprire link sospetti o fornire informazioni sensibili.

L'allarme arriva dal Centro tutela consumatori utenti (Ctcu). Non si tratta di un attacco informatico tradizionale, ma di un raggiro difficile da individuare e potenzialmente molto pericoloso Una nuova minaccia arriva su WhatsApp. L'allarme è del Centro tutela consumatori utenti (Ctcu), che sul suo sito segnala una tecnica di truffa ribattezzata GhostPairing. Non si tratta di un attacco informatico tradizionale, ma di un raggiro difficile da individuare e potenzialmente molto pericoloso. La truffa inizia quasi sempre con un messaggio che sembra affidabile perché proviene da un contatto già presente in rubrica.

